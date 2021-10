Campania: De Luca, orgogliosi per aumento bus per trasporto studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell'ambito di questa valutazione positiva metto i dati della scuola, non registriamo ad oggi – ed è passato un mese – particolari emergenze. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Abbiamo anche un altro motivo di soddisfazione per l'aumento di autobus destinati a trasporto scolastico, siamo Regione con incremento maggiore. 950 autobus in più in Campania rispetto ai 644 della Lombardia e ai 202 del Lazio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.