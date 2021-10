Campania: De Luca, tra una settimane le graduatorie per assunzioni in Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo per grandi progetti territoriali e ospedali in corso di progettazione. Stiamo concludendo le graduatorie per i giovani che vanno a lavorar e nei centri per l’impiego. Tra una settimana saranno pubblicate. Si tratta di 600 ragazzi a tempo indeterminato che quindi cambiano la loro vita. Questo personale in più per politiche attive per il lavoro. I giovani che hanno partecipato a concorso della Regione Campania hanno già preso servizio. Oltre ai 550 nuovi assunti all’Eav. Il lavoro deve essere il centro della nostra attenzione". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)