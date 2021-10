© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuova fase con apertura cantieri, lavoro, grandi servizi di civiltà. Vi chiedo di essere prudenti sul Covid. Facciamo terza dose senza problemi, miglioriamo screening oncologici e per il resto guardiamo al futuro con un po’ di fiducia in più rispetto a due anni che abbiamo alle spalle". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)