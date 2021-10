© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia scivolata in basso ma abbiamo grande industria, grande manifattura e grandi cervelli. Abbiamo appena preso atto che italiano ha preso Nobel per la fisica ma non possiamo reggere a lungo con rissosità e inconcludenza, mezze misure, burocrazia che soffoca ogni slancio produttivo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)