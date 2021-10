Clima: Cingolani, mantenere accelerazione contro cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sfida ai cambiamenti climatici “dobbiamo mantenere viva l’accelerazione” per arrivare all’obiettivo della riduzione di 1,5 gradi. Lo ha affermato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (dal primo al 12 novembre 2021). “Non possiamo disgiungere la strategia dei cambiamenti climatici da quella contro le disuguaglianze” a livello globale, ha poi aggiunto il ministro. (Rin)