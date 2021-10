Covid: Piemonte, 630 mila i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sceso a 630 mila, in Piemonte, il numero di persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. Suddivise per fasce di età, si tratta di circa 65.000 12-15enni su un totale di 157.00, 31.000 16-19enni su 157.000, 67.000 ventenni su 448.000, oltre 92.000 trentenni su quasi 482.000, oltre 109.000 quarantenni su 614.000, oltre 110.000 cinquantenni su 716.000, 79.000 sessantenni su 580.000, 45.000 settantenni su 485.000, 28.000 over80 su 407.000. (Rpi)