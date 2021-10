Covid: De Luca, Salvini non ha meriti su riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini ci ha comunicato a un certo punto che gli esponenti della Lega non partecipavano al consiglio dei ministri. E lo dico sottovoce. Ma Giorgetti e Garavaglia, Erika Stefani, figure stimabili e non aggiungo altro per non danneggiarli. A loro tutta la mia solidarietà. Sul catasto la nuova battaglia. Quello era il primo atto, il secondo e conclusivo è stato l’incontro con Draghi. Esce, non è successo niente ma lui è tutto contento. Ormai si sta accreditando come il più grande sfondatore di porte aperte del nostro Paese. Non produce nulla ma rivendica con forza tutto il nulla che produce. L’Italia si sta riaprendo per i fatti suoi perché si è fatta vaccinazione seria. Salvini non c’entra niente. Riapriamo non grazie ma nonostante Salvini e Meloni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)