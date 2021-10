Napoli: De Luca, M5s non mettano cappello su risultato elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Episodi di folklore politico, mi sono permesso di sfottere gli amici del 5s perché su Napoli hanno cercato di mettere cappello su risultato elettorale in cui hanno avuto funzione non determinante. Lunedì sono arrivati in blocco tutti i dirigenti. A Napoli abbiamo avuto alberghi pieni. Peccato che questo affollamento non corrispondesse ai numeri. Manfredi ha vinto con 62 percento. I 5 Stelle poco sopra il 9 per cento. Pd al 12,2 per cento. Diciamo che c’è un buon 40 per cento di voti che derivano da altre scelte, componenti e forze politiche e dunque è inappropriato tentare di mettere il cappello. Non si fa". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)