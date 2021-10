Campania: De Luca, basta furbizia, equilibrare Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Livelli di furbizia politica e di parassitismo e anche di danneggiamento drammatico del Sud sono ancora fortemente presente. Vale per sanità, università, asili nido, assistenti sociali. Basta. Un’operazione verità da fare davanti ai nostri cittadini. Questo elemento è ancora più preoccupante perché su infrastrutture nessuno è in grado di garantire che arrivi almeno il 40 per cento. Questi soldi arrivano per riequilibrare Nord e Sud sennò non sarebbero arrivati. Bisogna combattere per riequilibrio". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)