Sardegna: continuità territoriale aerea, Volotea contro procedura negoziata: "faremo ricorso"

- No alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna per l'assegnazione della continuità territoriale. Volotea, si legge in una nota, "ritiene ingiusta la sua esclusione dalla prima gara e, proprio per questo, non ritirerà il ricorso cautelare presentato lo scorso 5 ottobre al Tar Sardegna". La compagnia low-cost spagnola non esclude ulteriori azioni legali contro questa seconda procedura di assegnazione e si sta preparando a presentare la prossima settimana un reclamo formale alla Commissione europea a Bruxelles. Nei giorni scorsi il vettore aereo iberico è stato escluso dalla gara per la continuità territoriale a causa di una formalità burocratica e non ha ancora deciso se partecipare o meno alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna. L'offerta presentata da Volotea durante la prima gara è risultata notevolmente più bassa rispetto a quella dall'altra compagnia in gara e avrebbe consentito un risparmio per la Regione di circa 3 milioni di euro. (Rsc)