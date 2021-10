Amministrative: Letta, siamo tornati in sintonia con il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittorie alle elezioni amministrative conseguite dal Partito democratico “sono per noi tutti importanti perché dimostrano che siamo tornati in sintonia con il Paese, dal Nord al Centro, fino al Sud. Un risultato confermato anche dai dati di tutti i grandi comuni e molto diverso da quello di cinque anni fa, quando al primo turno non ottenemmo neanche una vittoria”. Così il segretario del Partito democratico in un messaggio inviato ai militanti del partito. “Le sconfitte - chiarisce - non ci fermeranno ma dobbiamo ragionare e lavorare sodo, da subito, per ripartire”. (Rin)