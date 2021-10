Abruzzo: Garante infanzia della Regione convoca tavolo per affido familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, ha convocato un tavolo per l'affido familiare unitamente agli assessori regionali alle Politiche sociali e alla Sanità, al difensore civico Giandonato Morra, al Garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi e al proponente della commissione inchiesta affidi, per iniziare un nuovo percorso di sensibilizzazione e attuazione dell'affido familiare. "I nostri ragazzi hanno il diritto di vivere in un contesto familiare: in caso di un momento di fragilità della famiglia di origine, secondo la legge, si dovrebbe ricorrere in sequenza all'affido eterofamiliare, consentendo ai minori di vivere nel contesto parentale, all'affido familiare e infine all'affido residenziale”, ha detto Falivene, aggiungendo che ad oggi “troppi minori vivono in istituti, e non possiamo più ignorare tale fenomeno: il rapporto tra noi adulti e i minori è asimmetrico e abbiamo il dovere morale e umano di proteggerli, dando l'opportunità di riscattarli dalle sofferenze già vissute”. Trasparenza e controlli, ha continuato, rappresentano “segmenti virtuosi del vivere civile: sono molte le criticità attuative emerse che risolveremo attraverso un colloquio tra istituzioni, autorità ecclesiastiche, università, famiglie e associazioni”. (Gru)