Campania: De Luca, con Moscati e Santobono attività per salvaguardare fertilità pazienti oncologici

- "Abbiamo registrato in queste settimane qualche altro elemento che deve inorgoglirci. Legge su procreazione assistita, abbiamo eccellenze tra Avellino e Vallo della Lucania. Abbiamo presentato inizio di attività congiunta tra Moscati di Avellino e Santobono per garantire la fertilità e possibilità riproduttiva a giovani pazienti oncologici. Mi pare una scelta di grandissima civiltà. Con la conservazione dei gameti diamo possibilità a giovani che devono sottoporsi a terapie oncologiche di salvaguadare la capacità riproduttiva". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)