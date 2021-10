Ita: Giorgetti, equilibrio economico in tempi ragionevoli ma dipende da come si aprono i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cosa sarà Ita dipende da tante cose: si parte piccoli, ma” la compagnia “dovrebbe in qualche modo raggiungere l’equilibrio economico nei tempi ragionevoli previsti: in due anni”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento Forum in Masseria. “Dipende da come si aprono i mercati, se il trasporto aereo tornerà a essere libero”, ha spiegato, precisando che “il futuro di Ita dipende dalle condizioni di mercato".(Rin)