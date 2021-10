Sardegna: la consigliera regionale Carla Cuccu lascia il gruppo M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Carla Cuccu lascia il Movimento 5 Stelle e aderisce al gruppo misto. "Mio malgrado, ho deciso di concludere la mia esperienza di portavoce del Movimento 5 Stelle: ho provato fino all'ultimo a cercare un'agibilità politica per il mio ruolo di consigliere regionale, agibilità che mi è stata costantemente e caparbiamente impedita nonostante il largo supporto di consensi di cui ho sempre goduto tra gli attivisti, gli elettori pentastellati ed i cittadini", ha scritto in una nota, aggiungendo che i colleghi del gruppo consiliare regionale “Michele Ciusa, Desirè Alma Manca, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi, persistono nell'isolarmi dai lavori del gruppo rifiutandosi, perfino, di farmi avere collaboratori per l'esercizio del mio mandato elettorale, nonostante la legge regionale me lo consenta conformemente alla Costituzione italiana: non hanno voluto condividere le mie proposte di legge, ancora pendenti nelle commissioni pertinenti, paralizzandone l'iter". I quattro consiglieri regionali del M5s, ha continuato, “non versano le restituzioni di denaro delle indennità consiliari nel conto corrente nazionale del Movimento, come io ho sempre fatto, trattenendole, invece, in un conto corrente cointestato tra loro quattro". (segue) (Rsc)