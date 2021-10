Covid: Piemonte, due decessi e 196 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decesso di 2 persone positive al test del Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale diventa quindi 11.778 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.578 Alessandria, 720 Asti, 435 Biella, 1.463 Cuneo, 949 Novara, 5.625 Torino, 533 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 196 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 96 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 41.540 tamponi eseguiti, di cui 35.983 antigenici. Dei 196 nuovi casi, gli asintomatici sono 112 (57,1%). I casi sono così ripartiti: 94 screening, 75 contatti di caso, 27 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.491,così suddivisi su base provinciale: 31.601 Alessandria, 18.363 Asti, 12.143 Biella, 55.418 Cuneo, 29.879 Novara, 204.727 Torino, 14.320 Vercelli, 13.718 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.586 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.736 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.341.692 (+41.540 rispetto a ieri), di cui 2.222.054risultati negativi.I pazienti guariti diventano complessivamente 369.391 (+231 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.708 Alessandria, 17.455 Asti, 11.622 Biella, 53.442 Cuneo, 28.780 Novara, 197.445 Torino, 13.681 Vercelli, 13.241 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.498 extraregione e 2.519 in fase di definizione. (Rpi)