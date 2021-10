Piemonte: Regione, 12 milioni per lo sviluppo dell'area interna dell'Ossola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha messo in evidenza il Presidente della Regione, non è solo una firma per dare legittimità a un atto formale e amministrativo, ma vuol essere un momento che condivide i frutti di un lavoro corale a vantaggio dei territori che è stato svolto negli ultimi anni. Una strategia preziosa perché permette ai Sindaci di inserire nei macrotemi i progetti di cui hanno effettiva necessità. Ringrazio il Ministro per aver reso più rapida la conclusione di accordi che risalgono alla scorsa programmazione europea e che hanno dovuto superare procedure complesse che durano anni. Il Presidente dell’Unione Montana Valli dell’Ossola ha sottolineato che la firma è stata un atto atteso da anni e che rappresenta una speranza per il futuro di territori che hanno bisogno di attenzioni particolari, in quanto fornire maggiori servizi vuol dire offrire una migliore qualità della vita e consentire ai giovani di fermarsi a lavorare. Capofila dell’Accordo di programma quadro è l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola ed i Comuni coinvolti sono Antrona Schieranco, Anzola d’Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Montescheno, Seppiana, Vanzone con San Carlo, Viganella, Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Masera, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Villadossola e Vogogna. Gli enti interessati dalla sua realizzazione sono l’Agenzia per la Coesione territoriale, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, la Regione Piemonte e l’Unione Montana Valli dell’Ossola. (segue) (Rpi)