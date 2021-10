Molise: Consiglio regionale convocato il 12 ottobre alle 9:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone, tornerà a riunirsi martedì prossimo, 12 ottobre, con inizio alle ore 9:30. All'ordine del giorno dei lavori l'esame di alcuni progetti di legge come a disciplina delle attività commerciali; la disciplina regionale delle attività artigianali; disciplina delle cooperative di comunità e azioni regionali a sostegno; Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza);disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Nel corso della riunione il Consiglio si occuperà, tra l'altro, anche dell'esame di alcuni documenti politici come le interrogazioni riguardanti programmi di screening oncologici; reddito di residenza attiva; concessione autorizzazioni per nuove installazioni impianti di energia rinnovabile sul territorio regionale-linee di indirizzo per la salvaguardia del territorio - sospensione autorizzazioni; stanziamento risorse per procreazione medicalmente assistita; emergenza pronto soccorso Isernia; carenza di medici in Molise ed urgente approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale. (Gru)