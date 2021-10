Salerno: Fit-Cisl su Busitalia Campania, grave comportamento con candidati assunzione, intervenga Fs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo quanto accaduto questa mattina presso la sede di Salerno di Busitalia Campania, dove 7 aspiranti lavoratori, già in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione presso l'azienda campana e che avrebbero dovuto iniziare il servizio lunedì 11 ottobre come conducenti, sono stati rimandati a casa dall'Amministratore delegato perché, a suo dire, si sono presentati con pochi minuti di ritardo per la firma del contratto di lavoro". È quanto dichiarano la Fit-Cisl e la Fit-Cisl Campania, che proseguono: "Dalle dichiarazioni in nostro possesso, supportate anche da diversi testimoni, i ragazzi erano presenti presso la sede con anticipo rispetto all'appuntamento, si sono intrattenuti davanti l'ingresso degli uffici solo per non intralciare il piccolo spazio a disposizione ed erano in attesa di chiamata. Crediamo quindi si tratti di un malinteso con l'amministratore dell'azienda, che al suo arrivo ha visto i ragazzi all'esterno credendo, evidentemente, che fossero colpevoli di un ritardo di pochi minuti. Ciò non giustifica, a nostro parere, il grave atto di comunicare agli aspiranti conducenti che non sarebbero stati più assunti dalla società. Corre l'obbligo di sottolineare che quanto accaduto si cala in un contesto in cui le inefficienze organizzative di questa azienda e la carenza di conducenti generano disservizi continui sul territorio, proprio in questa fase in cui gli effetti della pandemia richiederebbero un servizio messo a disposizione degli utenti di tutt'altro genere". (segue) (Ren)