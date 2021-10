Vaccini: De Luca, in Campania immunizzato 80 per cento cittadini over 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dato importante per la Campania, per me molto semplificativo e tale da inorgoglirci: in questa settimana 80 per cento vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni. Questo è dato medio, i vaccinati con doppia dose in 12-19 anni sono sul 62 per cento, risultato interessante. Fino al 92 per cento nella fascia 75-90 anni. Dato medio 80 per cento popolazione immunizzata sopra i 12 anni. In poche settimane il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)