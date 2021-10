Salerno: De Luca, M5s alleati a vecchi marpioni della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Cinque Stelle i conti col territorio. A Salerno all’opposizione del candidato sindaco che ha vinto, hanno avuto il 7 per cento ma nell’ambito della coalizione ho ritrovato vecchi marpioni che facevano gli assessori quarant’anni fa ed erano i meno qualificanti. E così volevate cancellare la casta? Per tutti dovere di coerenza e obbligo di scelte chiare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)