Campania: De Luca, riequilibrare riparto fondo sanitario ordinario

- "Aggiungo cosa che fanno finta di non sentire né a governo né al nord. Rispetto al fondo sanitario ordinario noi dobbiamo ancora recuperare divario risorse trasferite al Sud. La Regione Campania, rispetto al fondo, riceve 60 euro pro capite in meno rispetto all’Emilia. 40 in meno del Veneto e Lombardia, trenta in meno del Lazio. E noi dobbiamo utilizzare questa stagione per avviare riequilibrio nei trasferimenti ordinari delle risorse". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)