Campania: Cammarano, modello di turismo alternativo sostenibile e di qualità (2)

- Alla conferenza hanno preso parte l'assessore al Turismo Felice Casucci, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, la Destination Manager Borghi Mafalda Inglese, Roberto Micera, primo Ricercatore Cnr-IS Med-Esperto di Tourism Management, e Salvatore Vigliar, docente di Diritto dei contratti turistici Unisa. "Le aree interne – ha spiegato Cammarano - sono uno straordinario contenitore di patrimonio territoriale, di risorse enogastronomiche e di tipicità, in grado di alimentare un diffuso turismo esperienziale, ed è la prima volta che sono rappresentate in una Fiera del Turismo. Vogliamo puntare a un turismo diffuso, lento, destagionalizzato, rispettoso delle peculiarità locali e delle relazioni tra comunità e paesaggio. Puntiamo a un turismo sostenibile di qualità e la Campania, per le sue risorse e il suo patrimonio di borghi, può rappresentare un modello per l'intero Paese". (Ren)