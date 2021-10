Eurovision: Di Maio, manifestazione 2022 a Torino grande traguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Torino come sede dell’Eurovision Song Contest 2022 “è un grande traguardo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Dopo la gioia della vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione, l’Italia sarà sotto i riflettori internazionali, con decine e decine di milioni di spettatori. Ad avere la meglio è stata Torino: è un grande traguardo, raggiunto grazie al lavoro e all’impegno di Chiara Appendino, che mesi fa ha candidato Torino come città ospitante dell’evento. Avanti così!”, ha dichiarato il ministro.(Res)