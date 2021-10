Piemonte: Regione, 12 milioni per lo sviluppo dell'area interna dell'Ossola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano della salute, Unione Montana Valli dell’Ossola e Asl VCO si attiveranno per la formazione di almeno due infermieri di famiglia e comunità, il potenziamento del presidio dei medici di medicina generale a servizio della Valle Anzasca nell’ambulatorio di Vanzone con San Carlo, l’integrazione della rete delle cure primarie per gli anziani e per il mantenimento al loro domicilio con il potenziamento dei servizi offerti dalle Rsa di Montescheno e Vanzone con San Carlo, l’attivazione di un servizio di telemedicina per il monitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche tramite il Fascicolo sanitario elettronico. Per quanto riguarda l’istruzione, l’ex Bulloneria Morino di Vogogna diventerà un luogo di formazione universitaria, saranno realizzati laboratori informatici e linguistici e spazi attrezzati per le attività espressive nella Valle Antrona (plesso di Montescheno) e nella Valle Anzasca (plesso di Vanzone) e a Villadossola. L’accordo comprende anche un sistema di trasporto a chiamata nelle valli Anzasca, Antrona e Bognanco rivolto ai turisti, una nuova centralina idroelettrica da 594 MWh sul rio Tambach a Macugnaga, lo sviluppo della filiera forestale, un marchio dei prodotti di qualità con tipicità ossolana, un Museo Digitale dell’Ossola. Si è così conclusa la firma dei quattro Accordi compresi nella Strategia per le aree interne del Piemonte, che riguarda complessivamente quattro territori abitati da 120.000 persone con un investimento complessivo di quasi 46 milioni di euro. Nei mesi scorsi sono stati firmati quelli per la Valle Bormida in provincia di Alessandria, le Valli di Lanzo in provincia di Torino, le Valli Maira e Grana in provincia di Cuneo. (Rpi)