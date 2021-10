Edilizia: Torto (M5s) su Superbonus, costruttori chiedono proroga, evitare frenate o incertezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente regionale abruzzese dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Antonio D'Intino, ha definito un'intervento straordinario' il Superbonus 110 per cento, misura voluta dal Movimento 5 stelle e da Giuseppe Conte. I costruttori hanno inoltre criticato" le recenti affermazioni del ministro Daniele Franco sul Superbonus e "chiedono di andare avanti con la misura che sta incentivando la ripresa economica". Lo dichiara Daniela Torto, capogruppo del M5s in commissione Bilancio alla Camera. "L'Italia ha bisogno di correre, ora più che mai - spiega Torto - e il settore edilizio sta facendo da traino grazie al Superbonus. Non è tempo di frenate o incertezze: la misura, fortemente voluta dal MoVimento 5 stelle, deve essere prorogata almeno fino al 2023, riproponendo la misura così com'è nata e, quindi, riconfermando credito d'imposta e sconto in fattura, pensando ad un ampliamento che abbracci tutte le tipologie di edificio". (Com)