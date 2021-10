Salerno: Fit-Cisl su Busitalia Campania, grave comportamento con candidati assunzione, intervenga Fs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il malumore dei lavoratori legato a questioni gestionali, nonché la carenza di un servizio adeguato e all'altezza di un'azienda così rinomata fanno sì che ad oggi la situazione risulta essere esplosiva - concludono la Fit-Cisl e la Fit-Cisl Campania - Per queste ragioni, al di là della tutela che sarà fornita alle persone che stamattina sono state rimandate a casa (diversi di loro, infatti, hanno già lasciato il precedente posto di lavoro con in possesso tutta la documentazione pronta per l'assunzione in Busitalia), occorre un immediato intervento da parte del gruppo Ferrovie dello Stato, al quale Busitalia appartiene, per risolvere con la massima urgenza la situazione organizzativa e gestionale a Salerno che, oltre a essere diventata intollerabile, è ormai insostenibile: i cittadini salernitani meritano un servizio efficiente, efficace e di qualità". (Ren)