Berlusconi: Laboccetta, al Colle sarebbe opportunità per ricucire Paese

- "Silvio Berlusconi in corsa per il Quirinale? L'ipotesi che da alcuni giorni insistentemente circola in alcuni palazzi romani non deve assolutamente scandalizzare. Anzi, l’eventuale elezione del Cavaliere alla carica di Presidente della Repubblica rappresenterebbe un atto concreto di straordinaria pacificazione nazionale. La fine di un eterno scontro istituzionale. Una personalità come Berlusconi, apprezzata in quasi tutto lo scenario internazionale, provocherebbe anche una forte ricaduta sul piano degli investimenti. E' dunque un’interessante idea, certamente per alcuni versi rivoluzionaria. Perciò merita grande rispetto e soprattutto un urgente approfondimento. Il Paese è stanco di polemiche di basso profilo e di operazioni di piccolo cabotaggio. Ricominciamo a pensare in grande, o se volete, anche in maniera un po' folle". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud (Ren)