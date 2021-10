Stellantis: Fim Cisl su produzione, crescita del 14,2 per cento, semiconduttori colpiscono più della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della produzione nei primi nove mesi del 2021 segnano una crescita del +14,2 per cento rispetto al dato relativo all’anno precedente. Secondo i dati rilevati nel corso di quest’anno sono state prodotte, tra autovetture e furgoni commerciali, 528.277 unità contro le 462.404 del 2020. Lo comunica in una nota su Stellantis del segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano. Una crescita dei volumi rispetto al 2020 caratterizzato dal blocco produttivo della chiusura. Se invece i dati di produzione li rapportiamo al periodo pre-covid e quindi al 2019 la situazione è negativa con – 16,3 per cento (631.200 veicoli): per la prima volta sono negativi anche i veicoli commerciali, cosa mai successa negli ultimi 12 anni. L’effetto è in gran parte riconducibile allo stop nelle produzioni determinato dalla mancanza dei semiconduttori. La sofferenza riscontrata nei primi 6 mesi del 2021, si è aggravata nell’ultimo trimestre causando numerosi blocchi produttivi. Nell’auto i semiconduttori stanno determinando dei blocchi produttivi che stanno colpendo più della chiusura generalizzata del 2020. L’unico stabilimento che non subisce fermate nell’ultimo trimestre è il polo produttivo torinese; in particolare la produzione della 500e, che non può fermarsi per i vincoli sul Co2, per evitare le salatissime sanzioni. (segue) (Com)