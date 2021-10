Sardegna: 57 milioni di euro del Pnrr all'isola, premiati progetti di Quartu, Oristano, Sassari e Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Quartu Sant'Elena, Sassari, Olbia e Oristano le città sarde che si spartiranno i 57 milioni di euro destinati alla Sardegna dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per i migliori progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica. Il via libera è arrivato col decreto firmato ieri dal ministro delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Rimane, a sorpresa, esclusa Cagliari che aveva presentato un progetto per la riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo di viale Monastir, dove si vorrebbe dare vita a un edificio di edilizia residenziale sociale. 14.343.341,92 euro sono i fondi che arriveranno al Comune di Quartu Sant'Elena: serviranno per il recupero delle ex Fornaci Picci per servizi e appartamenti a canone agevolato (Ers). A Sassari andranno invece 14.784.846,98 euro per un intervento di recupero di vari immobili in disuso e in stato di degrado nel centro storico da destinare all'edilizia residenziale sociale. Con 12,4 milioni, invece, ad Olbia saranno realizzate palazzine di edilizia residenziale sociale, servizi per la cittadinanza attiva, la terza età e spazi verdi, mentre altri 15 milioni arriveranno ad Oristano per le frazioni di Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala Fenughedu che saranno interconnesse tra loro all'interno del parco fluviale del Tirso per realizzare centri di accoglienza e aggregazione o una casa per le donne vittime di violenza. (Rsc)