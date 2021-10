Napoli: sorpreso con droga in casa, arrestato 26enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Na) hanno arrestato un 26enne di origini polacche, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. I militari hanno perquisito la sua la sua abitazione e lì avrebbero rinvenuto 117 involucri di hashish e 545 grammi di cocaina, sequestrati insieme a del materiale usato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.(Ren)