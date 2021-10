Campania: Tofalo, De Luca attacca M5s ma poi prende i suoi voti su Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è chi ha un passato, un percorso, un curriculum, una professione e ci sono poi i mestieranti della politica, come Vincenzo De Luca. C'è stata una prima fase in cui ha dimostrato di saper amministrare, dopodiché ha dedicato tutti i suoi sforzi per fare la scalata, e per questa scalata ha sacrificato tutto, prima il suo partito, poi la città di Salerno, e ora sta sacrificando la regione Campania in nome di ulteriori suoi equilibri da raggiungere". Così il deputato del Movimento 5 stelle Angelo Tofalo. "Da oltre 40 anni De Luca vive di politica a spese del partito - continua Tofalo - con una serie di incarichi ad hoc, e poi a spese della collettività, con incarichi elettivi fino ad arrivare ai giorni nostri. In 40 anni e più zero giorni di lavoro, mai una professione, mai un mestiere se non quello del 'politicante'. Alla veneranda età di quasi 73 anni l'uomo di Ruvo del Monte ha un solo pensiero nella testa, un chiodo fisso, un tarlo: tutelare i suoi figli Piero e Roberto. Due bravi ragazzi che hanno, a causa di una assurda guerra fratricida per il potere, non consentito lo sviluppo di una classe dirigente salernitana competitiva, distruggendo il lavoro fatto dal padre. Tolti infatti pochi stimati amici e professionisti, il livello del consiglio comunale e della giunta vedeva e molto probabilmente vedrà anche assessori che considerare 'impresentabili' è dire poco". (segue) (Ren)