Napoli: Gallo (M5s), Manfredi dia risposte concrete alla città

- "Ho apprezzato le parole di Manfredi sulla Città Metropolitana di Napoli. Servono più risorse e anche più progetti, i cittadini della provincia di Napoli aspettano risposte concrete. I 17 miliardi per l'istruzione e la ricerca ci offrono opportunità per investire in scuole e poli formativi. Ad Ercolano (Na) nel Miglio D'oro creiamo un Polo formativo internazionale sui beni culturali e archeologici per dare rilancio al distretto Unesco". Così in una nota il deputato del M5s Luigi Gallo. (Ren)