Piemonte: Regione, 3 milioni 800 mila euro per sostenere aziende vitivinicole

- Ammontano a 3,8 milioni di euro i contributi che la Regione Piemonte, in queste ore, ha stanziato a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi per sostenere le loro azioni di investimento. L’Assessorato all’Agricoltura ha aperto oggi il bando sulla misura Ocm vino investimenti con una dotazione di 2,7 milioni di euro per la campagna 2021/2022, rivolto alle aziende vitivinicole per la richiesta di contributi della spesa sostenuta, da 20 mila euro fino ad un massimo di 350mila euro. il 20% per le imprese intermedie e il 40% per le piccole imprese. La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali ubicati sia all’interno che all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione; investimenti per materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. (segue) (Rpi)