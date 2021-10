Recovery: Peluso (Fd'I), con meno risorse il Sud è destinato al fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percentuale del 40 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza è già insufficiente e, se essa venisse meno nella sua interezza, significherebbe che il Pnrr è destinato a fallire il suo principale obiettivo ovvero il superamento del divario tra Nord e Sud". E' quanto afferma la vice responsabile nazionale delle Politiche per il Sud di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso. "In occasione della discussione del Pnrr proponemmo che almeno il 50 per cento di tutte le risorse fossero destinate al Sud ed, invece, si è deciso di puntare su una percentuale limitata che, oggi, si sta rivelando carente tanto che i Presidenti delle Regioni meridionali hanno evidenziato che manca gran parte delle risorse soprattutto per settori fondamentali, come il lavoro, l'inclusione sociale e la salute – sottolinea la dirigente del partito guidato da Giorgia Meloni - In questi settori il Sud è già fortemente penalizzato da criteri di riparto nazionali inadeguati e l'impiego delle risorse del Pnrr dovrebbe servire soprattutto per superare tale penalizzazione e dare slancio al lavoro, alla sanità, allo sviluppo energetico e infrastrutturale del Sud per la crescita economica dell'Italia". (Ren)