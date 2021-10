Economia: Museo del Risparmio e FEduF, sostenibilità, consapevolezza e educazione finanziaria per i cittadini del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Educazione alla sostenibilità economica e ambientale: si apre il prossimo 11 ottobre, con un incontro online dedicato ai docenti, il ciclo di tre appuntamenti programmati dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo in collaborazione con FEduF (Abi) durante il Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. “Educazione alla Sostenibilità Economica e Ambientale”, realizzato anche con il contributo di Asvis in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, guiderà online dalle ore 14:45 i docenti e dirigenti scolastici di tutto il Paese alla scoperta dei programmi didattici a sostegno delle competenze di educazione finanziaria e alla sostenibilità economica dei giovani, approfondendo le varie tematiche grazie agli interventi di Paolo Sciascia – dirigente ufficio III della direzione generale per lo studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico del ministero dell’Istruzione, Giovanna Paladino – direttore e Curatore del Museo del Risparmio; Cristina Fioravanti – responsabile Alta Formazione Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) e Giovanna Boggio Robutti – direttore generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. (segue) (Com)