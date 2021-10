Roma 2021: Michetti, ho la competenza per governare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Michetti, al ballottaggio di Roma dove si presenta in vantaggio, non teme una saldatura tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. "Incontro ogni giorno - racconta a "il Giornale" - diversi elettori della Raggi che al primo turno hanno scelto di votare per me. Leggo analisi e previsioni molto lontane dalla realtà. A livello personale e di coalizione abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Ho riscontrato grande affetto e attenzione da parte dei romani. Sono un candidato civico diverso dai miei competitor che hanno avuto responsabilità di governo cittadino o nazionale". "Ma proprio per questo - aggiunge - credo oggettivamente di poter rappresentare per i romani il cambiamento rispetto a chi già è stato visto all'opera". (segue) (Res)