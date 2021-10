Campania: Tofalo, De Luca attacca M5s ma poi prende i suoi voti su Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E da qui il De Luca animale politico... - prosegue Tofalo - il tempo stringe ed essendo ben consapevole che ogni giorno si allunga la fila dei lupi pronti a sbranare i suoi due piccoli agnellini, deve trovar loro una valida assicurazione sulla vita e allora da chi andare se non da quella forza politica, tanto odiata e da lui pubblicamente costantemente criticata, che sta nonostante tutto, creando classe dirigente presente e futura? De Luca liberi Salerno dalle sue elucubrazioni perché tanto il passaggio di consegne per successione non funzionerà, faccia un ultimo magnanimo gesto, quello di fine carriera, davvero per il bene collettivo. Liberi Salerno e cerchi di riportare le logiche di scelta della classe dirigente al merito invece di continuare ad utilizzare le persone come pedine in una partita a scacchi per raggiungere obiettivi personali. Noi su Salerno abbiamo dato la nostra testimonianza ed è un primo tassello per costruire una storia nuova, se vuole liberare Salerno anche nelle sue fila faremo soltanto un servizio alla città. Non faccia finta di dimenticare De Luca che il Pd ha stretto un accordo su Napoli con il Movimento 5 stelle e che governa con noi a livello centrale. Non faccia come fa Salvini maggioranza e opposizione, non è corretto. Decida una volta per tutte da che parte stare - conclude - senza mancare di rispetto alle altre forze politiche" (Ren)