Napoli: Manfredi, no isolamento, città europea dentro rete di relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia non significa isolamento. Anzi, in un mondo globale, da un lato dobbiamo avere una sinergia istituzionale fortissima con Regione, Governo ed Europa, dall'altro una grande città come Napoli deve avere scambi e cooperazione con altre importanti città. Ho visto il sindaco di Firenze, con cui stiamo ragionando per un progetto sul turismo, di cui ho parlato anche con Gualtieri, che mi auguro possa essere il nuovo sindaco di Roma. Con il sindaco di Milano, Sala, stiamo parlando di trasporti e con altri sindaci, anche europei, stiamo ragionando di lavoro comune. Dobbiamo essere una grande città europea, e dobbiamo essere inseriti in una rete di relazioni. Unico modo per avere ruolo forte in un mondo globale". Lo ha dichiarato il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo stamattina su Radio Crc, nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele e Antonio Menna. (Ren)