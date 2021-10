Sardegna: Fp Cgil e Fedro-Regione, subito il rinnovo per i lavoratori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto dei lavoratori regionali è scaduto dal 31 dicembre 2018 e "l'amministrazione si rifiuta di aprire le trattative per il rinnovo". Una situazione che potrebbe portare i sindacati Fp Cgil e Fedro-Regione, che denunciano questo stato di cose, a proclamare lo sciopero regionale. Nel frattempo chiedono al presidente della Regione e all'assessore all'assessore agli Affari generali un intervento "affinché venga superata la situazione di stallo generata anche col passaggio dei forestali al contratto collettivo dei regionali". Il punto è che il confronto sul rinnovo per il triennio 2019-2020 non è mai cominciato, anche se le risorse siano già stanziate. "Si è perso troppo tempo - hanno evidenziato i segretari Fp Cgil Roberta Gessa e Fedro Sardegna, Antonello Troffa - con argomenti non necessari o addirittura dannosi e in deroga a norme nazionali e regionali, si tratta di un grave e ingiustificato ritardo del Coran, anche perché ha ormai concluso le trattative per il passaggio dei lavoratori di Forestas". "Le risorse per il rinnovo 2019-2021 sono state stanziate prima del transito dei lavoratori Forestas – hanno argomentato i sindacati - ed è quindi chiaro che l'aumento medio di circa 100 euro dovrà essere garantito a tutti. Appare evidente che il ritardo è dovuto al mancato finanziamento delle somme utili per il rinnovo contrattuale di tutto il personale". Fp Cgil e Fedro-Regione chiedono che le risorse mancati siano stanziate nella legge Omnibus. (Rsc)