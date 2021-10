Napoli: Manfredi, Lungomare ipotesi chiusura solo nel week end

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo avere un Piano traffico fatto in modo tecnico. Valutare bene l'impatto della chiusura del Lungomare di Napoli. Credo che in alcune ore della giornata e nel fine settimana debba essere chiuso al traffico perché rappresenta un luogo che è anche piacevole per i cittadini. Ma poi dobbiamo valutare se ci possono essere delle situazioni o dei momenti della settimana in cui si possa rendere necessario il ripristino del traffico. Io mi auguro che riusciremo a ridurre il carico del traffico e a migliorare molto la qualità del trasporto pubblico, soprattutto quello della metropolitana, con i nuovi treni che dobbiamo mettere in linea. Il problema è fare in modo che tutto sia affrontato in maniera tecnica. Pezzi della città vanno pedonalizzati ma per far questo dobbiamo consentire ai cittadini di potersi muovere". Lo ha dichiarato il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo stamattina su Radio Crc nella trasmissione "Barba e capelli". (Ren)