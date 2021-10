Abruzzo: Covid, Regione pubblica avviso per contributo una tantum per addetti mense e pulizia nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso "Sovvenzioni una tantum", che presenta una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro, si pone in continuità con le politiche di sostegno avviate dalla regione Abruzzo per mitigare a lavoratori e famiglie le ricadute negative dovute dall'emergenza sanitaria per Covid. Il contributo erogabile è di mille euro, ma soprattutto esso è cumulabile con qualsiasi altra misura economica erogata dallo Stato o dalla Regione in tema di Covid. Il termine per la presentazione delle domande parte dalle ore 9 del 18 ottobre e scade alle ore 20 del 18 novembre 2021. Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande verrà costituita una commissione regionale che entro 60 giorni stilerà una graduatoria delle istanze ammesse, secondo l'ordine cronologico di invio delle candidature. Verranno finanziate tutte le domande ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'avviso devono essere avanzate, esclusivamente, attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate in modalità Faq nella stessa piattaforma. (Gru)