Economia: Museo del Risparmio e FEduF, sostenibilità, consapevolezza e educazione finanziaria per i cittadini del futuro (3)

- Ma allora perché non mettiamo in pratica tutto ciò che sappiamo? La risposta la conosciamo: perché "si è sempre fatto così". Il Digital live talk vuole essere un viaggio appassionante per comprendere come sia nello sport sia nella finanza siamo chiamati a prendere decisioni in condizioni di incertezza, a superare la paura di perdere e a non farci influenzare dal giudizio altrui. Durante l’incontro sarà presentata la piattaforma didattica “Campioni di risparmio” realizzata in collaborazione con la commissione nazionale Atleti del Coni che mette a disposizione degli studenti strumenti interattivi e divertenti per rafforzare le proprie competenze di educazione finanziaria al fine di gestire consapevolmente le risorse economiche. L’ultimo evento “Quanto costano i desideri” si terrà in presenza il 24 ottobre alle ore 10 a Explora – Il Museo dei Bambini di Roma e in contemporanea al Museo del Risparmio a Torino, ed è dedicato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie tra 6 e 11 anni di età, con l’obiettivo di avvicinarli all’economia per creare consapevolezza sull’uso e gestione del denaro e sensibilizzare bambine e bambini sull’importanza di essere economicamente indipendenti ossia avere i mezzi economici necessari per vivere con dignità. In apertura gli educatori del Museo del Risparmio introdurranno la favola di Arco e Iris in Sudamerica, attraverso cui è possibile educare i bambini all’indipendenza economica insegnando loro che un rapporto armonioso con il denaro è la strada giusta per realizzare i loro sogni. A seguire, i bambini saranno coinvolti in piccoli giochi ed esercitazioni per riflettere sul concetto di risparmio, sul valore degli oggetti (i prezzi) e sulla provenienza del denaro (lavoro). (Com)