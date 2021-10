Piemonte: Consiglio regionale, approvato primo articolo della pdl su Azienda Zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento, illustrato nella seduta di ieri dal presidente della Commissione Sanità (Lega), primo relatore di maggioranza, rappresenta un’occasione per ordinare al meglio le Asl piemontesi e fornire all'Assessorato una struttura in grado di gestire la complessità della Sanità, messa a dura prova dalla pandemia. Le funzioni più rilevanti della nuova struttura, pensata per garantire lo svolgimento e il coordinamento intraregionale di numerose attività, spaziano dalla gestione dell’emergenza-urgenza extraospedaliera e delle attività del 118, del numero unico di emergenza 112 e del 116117 alla centralizzazione e programmazione degli acquisti per le Aziende sanitarie. Ma anche dal supporto e coordinamento della rete logistica distributiva alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo di telemedicina e al coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio e delle attività relative alla assistenza primaria. Il secondo relatore di maggioranza, del gruppo Fdi, aveva sottolineato che scopo dell’Azienda Zero è aumentare l’efficienza e l’efficacia del Sistema sanitario piemontese contenendo i costi e mantenendo i servizi. (segue) (Rpi)