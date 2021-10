Piemonte: Consiglio regionale, approvato primo articolo della pdl su Azienda Zero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro relatori di minoranza, pur riconoscendo meriti al provvedimento, avevano criticato alcune parti dello stesso. Per il M5s l’Azienda Zero rischia di configurarsi come una sorta di replica dell’Assessorato e di sovrapporsi a Scr per quanto riguarda gli acquisti, mentre il M4o aveva rilevato che essa avrebbe dovuto nascere all’interno della cornice del Piano sociosanitario regionale e non in sua assenza. Il Pd aveva sottolineato che è un problema (poi risolto con l'approvazione dell'emendamento di oggi) permettere che l’Assessorato possa attribuire all’Azienda Zero eventuali nuove funzioni senza passare attraverso un provvedimento e che si stanzino per il suo funzionamento 3 milioni di euro l’anno senza una previsione di quanto ammonteranno gli eventuali risparmi per il Sistema sanitario piemontese. Luv – infine – aveva rilevato la duplicazione delle strutture e delle catene di comando dell’Assessorato, evidenti anche nel corso della pandemia e la necessità che l’Assessorato, anziché una nuova Azienda, si domandi cosa gli manchi per essere più forte e svolgere al meglio le proprie funzioni. (Rpi)