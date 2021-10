© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale dei Trasporti della Sardegna ha escluso Ita dalla gara per l'affidamento del servizio di continuità territoriale aerea, per "carenza di requisiti", si legge in una nota che precisa come si avvii ora "una procedura negoziata. Dodici vettori riceveranno a breve un invito a presentare le proprie offerte". (Com)