Lavoro: Ugl, presentato il libro "Voci dalla filiera ittica", una finestra sul mondo della pesca

- Nella splendida cornice dell'Isola del Pescatore a Santa Severa si è svolta la presentazione del libro "Voci dalla filiera ittica, interviste a uomini e donne che operano nella e per la pesca", un'occasione per riflettere sulle prospettive di ripresa del comparto e sul ruolo fondamentale che l'intera filiera può svolgere per la ripartenza del Paese. Il volume conclude la campagna di promozione della cultura della pesca 2021, realizzata dall'Ugl Agroalimentare, con il contributo del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale triennale per la Pesca e l'Acquacoltura. "Oltre agli aspetti tecnici, il libro riporta alcune storie di vita quotidiana che riguardano i protagonisti del settore sottolineando la centralità del mare e la necessità di salvaguardare il suo ecosistema. Sono state raccolte voci provenienti dall'intera filiera, una finestra reale sul mondo della pesca e sul bisogno di tutelare i lavoratori del comparto", spiega Paolo Capone, segretario generale Ugl. (segue) (Com)