Roma 2021: Michetti, ho la competenza per governare la città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda, invece, un eventuale dialogo con la Raggi, "io non chiudo le porte a nessuno. Mi ha chiamato per farmi i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto, abbiamo parlato cordialmente. Chiaramente per me incontrarla è importante per capire lo stato dell'arte sui fascicoli più scottanti. Ho massimo rispetto per chi ha amministrato. Ci vuole collaborazione tra istituzioni. Durante tutta la mia campagna elettorale ho rispettato tutti, quindi mi posso permettere oggi di rivolgermi credibilmente a chiunque", ha concluso Michetti. (Res)