Sardegna: la denuncia del centrosinistra, l'attività amministrativa della Regione è paralizzata

- L'attività della Regione? Praticamente paralizzata. La denuncia arriva dai gruppi consiliari del centrosinistra (Partito democratico, Progressisti, Liberi e uguali). La colpa? Di un sistema "fuori controllo", di un apparato amministrativo organizzato come una "struttura politica fiduciaria" del governatore Christian Solinas, senza contare che ci sarebbero presunte "azioni di discriminazione, emarginazione politica e comportamenti persecutori" verso dipendenti che non sarebbero politicamente "allineati" con la maggioranza. Si tratta di episodi, ha detto il capogruppo Pd, Gianfranco Ganau, che "si stanno incrementando fenomeni di discriminazione politica nei confronti di alcuni funzionari e dipendenti che hanno svolto, anche in passato, funzioni politiche. Crediamo che questi atti debbano essere denunciati e che il presidente Solinas debba dire se intende proseguire su questa strada o ritornare alla valorizzazione delle professionalità e non in base al ruolo politico". Critico anche Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti: "La macchina amministrativa - ha affermato - ha toccato il suo livello più basso, dal momento che su 21 enti ce ne sono 15 commissariati e su 24 direzioni generali degli assessorati 9 sono vacanti. La maggior parte dei servizi all'interno delle direzioni generali sono ad interim. Ad esempio, all'Industria c'è un dirigente che ha cinque servizi. La Giunta e il presidente Solinas, in particolare, ha epurato sistematicamente i dirigenti non allineati e i funzionari lontani dalla sua amministrazione, privilegiando, dove è stato possibile, personale esterno, legato da un vincolo politico. Questo comportamento del presidente sta avvelenando i pozzi e rende difficilissimo anche per noi dare un contributo attivo". (segue) (Rsc)