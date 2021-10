Sardegna: la denuncia del centrosinistra, l'attività amministrativa della Regione è paralizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Cocco, capogruppo di Leu, ha, invece, evidenziato che "ci sono diversi assessorati e agenzie senza direttori generali. Bisogna intervenire immediatamente". Gianfranco Satta (Progressisti) ha denunciato la "difficoltà anche a reperire gli atti sulle varie procedure messe in piedi da parte di questa maggioranza, con un atteggiamento che porta l'organo burocratico ad avere difficoltà a interloquire con la parte politica dell'opposizione". Il mancato insediamento del segretario generale, secondo gli esponenti del centrosinistra, potrebbe prolungare la paralisi amministrativa. La Giunta, lo scorso 21 luglio, ha nominato il 69enne Francesco Scano, magistrato del Tar Sardegna, che però ad oggi non avrebbe ancora avuto il nulla osta per ricoprire l'incarico. Un problema non da poco al quale, secondo Francesco Agus, si aggiunge il fatto che, secondo le circolari del ministero della Funzione pubblica, "non si possono fare contratti a persone che sono oltre l'età pensionabile". (Rsc)